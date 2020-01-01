البابا تواضروس يستقبل وكيل بطريركية الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومعه الأرخن الفاضل عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان.وخلال استقبال البابا لهم عرضوا على قداسته موقف الأعمال الإنشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد بالإسكندرية، وأثنى البابا على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.وعلى صعيد آخر كلفهم قداسته بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسئولين المعنيين بالأمر.