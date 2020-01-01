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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فريدة سيف النصر تعتذر عن «جوز هند»: وقتي ليس ملكي

السبت 25/يوليه/2020 - 04:31 م
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
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اعتذرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، عن عدم المشاركة في مسلسل "جوز هند" للمخرج أحمد البدري.

وقالت فريدة  في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل لظروف خارجة عن إرادتها، موضحة أنها كانت تتمنى المشاركة في المسلسل، فالفكرة جديدة وفريق العمل في غاية الروعة، وعلى رأسهم سمير غانم وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وويزو، وتامر عبدالمنعم وصفوت غطاس والمخرج أحمد البدري".

وتابعت" يشرفني العمل مع هذه الكوكبة، وعملي هو كل حياتي، والوقوف أمام الكاميرا بالنسبة لي حياة، ولكني أمر بظروف لا يعلمها إلا الله و وقتي ليس ملكي"، معربة عن أملها في نجاح المسلسل.

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