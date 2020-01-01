حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن البحر الأحمر

صدق اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، على حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية الأمن التي قدمها اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالأحمر، بالتنسيق مع مدير الأمن والمساعدين.وشهدت حركة التنقلات الجديدة تولي العميد هشام حافظ، مأمور قسم أول الغردقة، والعقيد محمد طنطاوي، مفتش قطاع تأمين الطرق والأفواج السياحية والسفاري، والعقيد جورج عادل، رئيس مباحث المرور، وتولي العقيد محمد عصام، رئيس مباحث التموين، والمقدم هيثم أبوالسعود، مفتش مباحث قسم ثان، والعقيد أحمد شلبي، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم خالد مصطفى، رئيس مباحث المخدرات، والمقدم هيثم الجرفي، رئيس مباحث الترحيلات، والرائد أحمد السويدي، رئيس مباحث قسم القصير، والرائد رامي الجندي، رئيس مباحث مرسى علم.