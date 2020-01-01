استكمال تنفيذ المرحلة الثانية للممشى السياحى بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشي السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام كلية الآداب- جامعة الزقازيق، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، حيث تلاحظ للمحافظ التباطؤ في تنفيذ الأعمال من قبل الشركة المنفذة.شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، مؤكدًا أنه في حالة التقاعس وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع سيتم توقيع غرامة مالية وسحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى أكثر جدية.يذكر أن مشروع تطوير كورنيش بحر مويس يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبرى الرى وصولا إلى نادى الرى، حيث تم الانتهاء من المراحل الأساسية للمشروع كالتدبيش وإقامة حائط ساند للمشي السياحي بطول 80 سم وعرض 20 سم على مسافة 100م طول على بحر مويس، كما تم الانتهاء من إقامة السور الحديدي للحائط الساند وغرس الزهور والورود الملونة وتثبيت المقاعد الرخامية لجلوس المواطنين.كما تم الانتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية ودهان السور الخرساني والبلدورات لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى من الممشى السياحي على بحر مويس والذي يمثل متنفسًا هامًا للمواطنين من أبناء المحافظة.