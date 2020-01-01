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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. حركة تنقلات مأموري الأقسام بالدقهلية

السبت 25/يوليه/2020 - 04:27 م
مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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اعتمد اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية، لمأموري الأقسام والمراكز.

تضمنت الحركة تولي العقيد محمد عاطف مأمورا لقسم شرطة أول المنصورة، والعقيد محمد ياسين مأمورا لقسم شرطة ثان المنصورة، والعقيد أحمد الجميلي مأمورا لمركز شرطة طلخا، والعميد محمد عبد الحميد مأمورا لمركز جمصة، والعميد سامى الحديدى مأمورا لمركز ميت غمر، والعميد على الجميلى مأمورا لمركز شرطة ميت سلسيل، والعميد جهاد الشربينى مأمورا لمركز شرطة نبروه، والعميد مهدي أحمد مهدى مأمورا لمركز شرطة السنبلاوين، والعميد هيثم حجى مأمورا لمركز شرطة دكرنس، والعقيد عمرو العدل مأمورا لمركز شرطة بنى عبيد.

وشملت الحركة نقل العميد عصام رضوان مأمورا لمركز شرطة أجا، والعميد عبد العزيز عبد المنعم مأمورا لمركز شرطة المطرية، والعميد سامح الجميلى مأمورا لمركز شرطة تمى الأمديد، والعميد أحمد عبد الرحمن من مأمورا لمركز شرطة الستامونى، والعميد أحمد حسن مأمورا لمركز شرطة بلقاس، والعميد أحمد الحسينى مأمورا لمركز شرطة الجمالية، والعميد محمد عبد العليم، مأمورا لمركز شرطة شربين والإبقاء على العميد طارق عبد الهادى مأمورا لمركز شرطة المنصورة.

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