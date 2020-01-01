محافظ أسوان: استكمال الأعمال بشقق الإسكان المميز

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن استكمال الشركة الوطنية للمقاولات للأعمال الإنشائية والمرافق العامة بوحدات الإسكان المميز للإسراع فى تسليمها للمستفيدين من أجل تحقيق الإستقرار الاجتماعى لـ 2118 أسرة.وكشف المحافظ أن هذه الخطوة جاءت بعد إعطاء أكثر من مهلة للشركات المنفذة للإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات والبنية الأساسية للعمل على تسليم المنتفعين لهذه الوحدات السكنية والذين قاموا بتسديد كافة الأقساط المالية المقررة علية بنسبة 100 % طبقًا للأسعار السابق التخصيص عليها، لافتًا إلى أنه تم الإتفاق مع الشركة الوطنية للمقاوات على تحويل المشروع إلى كمباوند على الطراز المعمارى الحديث يراعى فيه كافة متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيهه ومشايات وساحات إنتظار للسيارات.