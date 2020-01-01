حركة تداول السفن بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل اليوم السبت، عدد 4 سفن حاويات وعدد 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 5 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31275 طن تشمل: 300 طن بودرة جبس و22092 طن يوريا و750 طن رمل و6850 طن فوسفات و1283 طن حديد.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34068 طن تشمل: 852 طن حديد و17589 طن ذرة و3739 طن ابلاكاش و10956 طن سكر و932 طن خشب زان.بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 933 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( عنب وفراولة وليمون ومانجو وبلح ) وخضروات ( بطاطا وبطاطس وخضار مشكل وبسلة وخرشوف ) حاصلات زراعية ( بصل وفول اخضر وثوم وبرسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والاردن وانجلترا وسلوفينيا ومالطا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1025 حاوية مكافئة،ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21352 طنا.كما غادر عدد 949 شاحنة منها 307 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 18849 من البضائع العامة.