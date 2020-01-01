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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«تعليم الشرقية»: بدء اختبارات المتقدمين لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

السبت 25/يوليه/2020 - 04:13 م
رمضان عبد الحميد
رمضان عبد الحميد
سارة الوردانى
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أعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عن بدء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، والذين استوفوا الشروط المعلنة، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 26 يوليو وحتى الغد الأحد، وذلك بمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه على الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات القبول متابعة موقع الوزارة على الرابط https:npds.emis.gov.eg لطباعة أرقام الجلوس، التي ستوضح موعد إمتحان كل طالب.

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم استعداد مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان التي ستشهد عقد الاختبارات وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وكذلك تجهيز كشوف بأسماء وأرقام جلوس الطلاب ووضعها بلوحة الإعلانات بالدور الأرضي بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

ناشد وكيل أول وزارة التربية والتعليم العاملين والطلاب المتقدمين لأداء الامتحان ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقر مركز التطوير التكنولوجي، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره.

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