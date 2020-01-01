مستشار بالوزراء السوري: تركيا تنتهك حقوق شعبنا و على العالم وقف أطماع أردوغان

قال أحد المستشارين برئاسة مجلس الوزراء السوري، عبدالقادر عزوز، إن الشعب السوري بدأ في التحرك لمواجهة السلوك العدواني التركي، مشيرًا إلى أن تركيا تنتهك حقوق السوريين بقطع المياه وإخضاع السكان لظروف معيشية غير آدمية.









وأشار عزوز إلى أن سوريا خاضت في 2017-2018 معركة واسعة ضد الإرهاب، لافتًا إلى أن تركيا تمارس كل أنواع الانتهاكات لإجبار سكان الشمال السوري على تركه.

وأضاف عزوز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأتراك ينتهجون سياسة التغيير الديموغرافي بحق أبناء سوريا، داعيًا الجهات المختصة في العالم لحفظ الأمن الدولي لوقف أطماع تركيا الاستعمارية.