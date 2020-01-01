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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن بسوهاج يجتمع بمرشحي الحزب على الفردي وقائمة دعم مصر

السبت 25/يوليه/2020 - 04:11 م
مستقبل وطن بسوهاج
مستقبل وطن بسوهاج
محمود عبد العال
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نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بسوهاج، اليوم السبت، لقاءً بمرشحي الحزب الخمسة على المقاعد الفردية، ومرشحي قائمة ائتلاف دعم مصر بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بجمعية تحسين الصحة النسائية، وذلك لبحث استعدادات الانتخابات.

ترأس اللقاء اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بحضور النائبة عبلة الهواري أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، والعديد من أمناء الأمانات بالحزب.

جدير بالذكر أن مرشحي حزب مستقبل وطن الخمسة على المقاعد الفردية كل من اللواء مجدي القاضي، الدكتور محمود عبدالرحيم أبو سديرة، عبدالحكيم حساني العش، أحمد فوزى عبدالكريم، مصطفى قدري الشريف، ومرشحي قائمة دعم مصر كل من خالد أبوالوفا، مدحت المدني، أحمد جلال أبوالدهب، فيكتور فاروق، رشا إسحاق.

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