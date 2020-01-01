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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من 70% من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

السبت 25/يوليه/2020 - 04:02 م
تطوير مسار العائلة
تطوير مسار العائلة المقدسة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بمسار العائلة المقدسة بسمنود، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 70% من الأعمال.

ووجه محافظ الغربية، رئيس مدينة سمنود بسرعة الانتهاء من توفير سوق للباعة المتواجدين بشارع المسار، ونقلهم قبل الانتهاء من أعمال التطوير، وكذلك رفع جميع الإشغالات من الطريق الدائري المحلة سمنود، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، وعلى الفور أمر الجهات المعنية بحلها، وأثناء الجولة تم تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغالات لعدد 2 محل تجاري.

كما أجرى الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور أحمد عطا جولة تفقدية للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبري وما تم إنجازه من أعمال، كما تفقدا الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية والذي يبلغ طوله 1200 متر، حيث وجه المحافظ المقاول المسئول عن عملية رصف الطريق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في موعد أقصاه شهر من الآن.

وطالب المحافظ، رئيس مركز ومدينة المحلة برفع الإشغالات والأتربة الموجودة على جانبي الطريق، كما تفقد الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري بمجزر حصة شبشير، ومصنع تدوير القمامة ومتابعة أعمال السور الجاري تنفيذه حول أرض المصنع لحماية المعدات الموجودة به.

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