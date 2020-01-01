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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وسائل نقل مجانية للملاحظين بلجان الدبلومات الفنية فى المنيا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:00 م
وسائل نقل مجانية
وسائل نقل مجانية
المنيا ـ على حسين
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صرح الدكتور علي عبدالسلام رجب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، عام التعليم العام بالمديرية، بأنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية العامة وتكاتف جميع فئات الشعب وجميع القيادات السياسية والتنفيذية، وبناء على تعليمات النقابة العامة برئاسة خلف زناتي النقيب العام لمعلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قررت نقابة المعلمين بالمنيا توفير وسائل المواصلات للمعلمين المشاركين في أعمال الملاحظة والمراقبة مجانا ذهابا وإيابا، وذلك حرصا على سلامة وأمن وراحة الزملاء الذين لهم كل التقدير والاحترام على أن تتواجد وسائل المواصلات في أماكن التجمع أمام كل لجنة نقابية بالإدارات التعليمية، حيث يتقدم الزميل بتسجيل اسمه وتقديم صورة من خطاب الانتداب للجنة النقابية التابع لها.

وأضاف عبدالسلام أن هذا القرار جاء أيضا بتوجيهات جميع أعضاء النقابة الفرعية بالمنيا، وبالتعاون مع محمد محمود عزب وكيل الوزارة، ومحمد أبوالعيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية تسهيلا على المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان على الوصول إلى اللجان المعينين بها بكل سهولة ويسر ودون تأخير.

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