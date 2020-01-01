لانتحالهم صفة ضباط الشرطة.. إحالة تشكيل عصابي لجنايات قنا

قرر المحامي العام لنيابة شمال قنا الكلية إحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنايات، لانتحالهم صفة ضباط شرطة.وضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه، بعد اقتحامهم منزل بقنا مرتدين ملابس قوات الأمن، وسرقوا أموالا ومصوغات ذهبية، وأجهزة موبايل.وكشفت التحريات عن قيام تشكيل عصابي باقتحام منزل "نصر. ا" موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا.وأفادت التحريات أن مرتكبي الحادث كلا من: "محمود ا ع"، 56 سنة، مزارع، مقيم المحروسة، و"محمد. م. س"، 53 سنة، مقيم طوخ مركز نقادة، و"غرباوي. ع.ا" 59 سنة، عاطل، مقيم الزوايدة مركز نقادة، و"رائد ع.س"، 34 سنة، عامل، مقيم البلينا بسوهاج، و"سيد. ا. ع "، 29 سنة، عامل، مقيم البلينا، وأنهم اقتحموا المنزل مرتدين ملابس الأمن المركزي، واستولوا على 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وأجهزة موبايل.حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.