طلاب الدبلومات الفنية يشيدون بسهولة امتحان اللغة العربية

أعرب طلاب الدبلومات الفنية، عن سعادتهم وفرحتهم العارمة لسهولة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه لا توجد أي أسئلة غير واضحة أو صعبة.وأكد الطلاب أن جميع جزيئات الامتحان كانت من داخل المنهج وكتاب المدرسة التي تدرب عليها الطلاب طوال العام الدراسي، وأن جميع مدرسي اللغة العربية بذلوا مجهودا كبيرا لشرح المنهج من خلال المنصات التعليمية للوزارة والإدمودو.وأشاد الطلاب بالمراجعات التي قدمها التعليم الفني من خلال الجرائد اليومية ولم تقتصر المراجعات على الجرائد فقط بل أيضا من خلال القنوات التعليمية وقناة قطاع التعليم الفني على اليوتيوب.وأكد الطلاب أن جميع اللجان التزمت بالتعليمات بتوفير أدوات التعقيم والمطهرات من جيل وكحول وقفازات القدم واليد وحامي الوجه وكمامات طبية ومقياس لدرجة الحرارة، وكذلك التزام بتواجد 14 طالبا في اللجنة فقط، والحرص على وجود مسافات آمنة بين الطلاب أثناء الامتحان وتوضيح أي أسئلة لطلاب وإعطاء كل طالب وقته كاملا لأداء الامتحان.وأكدت إيمان طاهر أمين الإعلام في ائتلاف معلمي مصر، أنه من خلال متابعة أعضاء الائتلاف في جميع المحافظات لامتحانات دبلوم التعليم الفني، ومن خلال مرصد الائتلاف لم تأت أي شكاوى من الطلاب من صعوبة الامتحان بل على العكس أعربوا عن سهولته، بالإضافة إلى توفر جميع الإجراءات الاحترازية.وشددت إيمان علي أن أول أيام امتحانات الدبلوم امتاز بنجاح ساحق في توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء لجان، وأن الأيام القادمة ستشهد أداء بقية الامتحانات بنفس القوة والجدية.