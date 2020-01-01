جامعة الأزهر تعلن خروج آخر حالات كورونا من مستشفياتها

وجه مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، اليوم السبت، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.كما قدم المجلس الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر الذين واجهوا الصعوبات وقدموا التضحيات لمساعدة المرضى وتكللت جهودهم بخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفيات الجامعة التخصصي والزهراء، حيث أعلنت الجامعة عن خروج آخر حالة أمس وسيتم بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية تعقيم المستشفيات خلال الأيام المقبلة.كما قدم المجلس الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش، والمجلات العلمية التي حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات.وأعلن المجلس عن أن الامتحانات ستنتهي يوم ٢٨ من هذا الشهر معربًا عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح الامتحانات.