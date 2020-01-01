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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«جرفته الأمواج 7 كيلومترات».. انتشال جثة ثانى غرقى خليج السويس

السبت 25/يوليه/2020 - 03:53 م
انتشال جثة
انتشال جثة
كريم أنور
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تمكنت فرق البحث من انتشال جثمان آخر لواحد من الغرقى الثلاثة في منطقة خليج السويس،، عصر اليوم السبت، على بعد 7 كليومترات من مكان العثور على الجثمان الأول، بمياه خليج السويس، بمنطقة الأدبية.

وقال مصدر أمني بالسويس إن فرق البحث المكونة من القوات البحرية والإنقاذ البحري، تمكنت من العثور على مكان جثة أخرى لأحد الشباب الثلاثة الذين غرقوا في مياه خليج السويس بمنطقة الأدبية بطريق السويس العين السخنة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الأمواج جرفت الجثمان الثاني، ليتم العثور عليه على بعد 7 كيلومترات من مكان العثور على الجثمان الأول صباح اليوم.

ويواصل أبطال القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة، وأبطال الإنقاذ البحري التابعين لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن السويس، البحث عن الجثمان الثالث والأخير.

وكانت أعمال البحث عن الثلاثة المفقودين، قد بدأت عصر الجمعة، في حضور قيادات تنفيذية وأمنية، حتى منتصف الليل، دون جدوى.

وقال مصدر أمني إن المفقودين هم أحمد عبدالفتاح منتصر ٢٠ سنة، وشقيقه الأصغر منتصر عبدالفتاح منتصر ١٦ سنة، ورفيق لهما يدعى رياض محمود رياض ١٨ سنة.

وأضاف المصدر خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الغرقى الثلاثة، وصلوا لتلك المنطقة بصحبة ثلاثة آخرين، وسائق سيارة ميكروباص صغيرة، استقلوها من محل إقامتهم، بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

أشرف على عمليات البحث قائد القوات البحرية بنطاق الجيش الثالث الميداني اللواء عصام فاروق، ومساعد مدير أمن السويس اللواء عبدالرحمن هريدي ومن الإنقاذ البحري العميد إكرامي خيرالدين والنقيب أمجد هندي على رأس مجموعة من رجال القوات البحرية والإنقاذ البحري البواسل.

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