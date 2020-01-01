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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان»: أفكار شباب بورسعيد ترتقي بكل قطاعات المحافظة

السبت 25/يوليه/2020 - 03:52 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدور الفعال للشباب الواعي ببورسعيد، والذين يشاركون المحافظة في طريقها للتنمية من خلال أفكارهم وطموحاتهم للارتقاء بكافة القطاعات ببورسعيد، مؤكدا أنه في بداية تولي المنصب كان يصطحب الشباب في جميع الجولات، ويعقد لقاءات أسبوعية مع الشباب، بالإضافة إلى تواجدهم بالأحياء فترة معايشة للخروج بأفضل النتائج والأفكار.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها مديرية الشباب والرياضة مع المئات من شباب مديرية الشباب والرياضة وشباب بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقيادات التعليم والصحة والإسكان ببورسعيد.

كما أشاد المحافظ بالشباب الواعي والذين نجحوا في الاستفادة من مشروعات التطوير التي تمت ببورسعيد مثل تطوير شاطىء بورسعيد وشاطىء غرب ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة (مشروع ال٥٤ مصنعا وال٥٨ مصنعا)، مؤكدا أن المحافظة تدعم الشباب الجاد والذين يسعون لتحقيق التقدم لهم ولأوطانهم، ويبذلون الجهد والعمل من أجل تحقيق طموحاتهم.

وأكد المحافظ أن العديد من الإنجازات التى شهدتها بورسعيد كانت لبنة أفكار الشباب، وذلك من خلال الاستماع لمقترحاتهم ومشاركتهم في العديد من المؤتمرات التي عقدها في بداية المشروعات، وذلك من أجل تطوير أسلوب العمل ومسايرة الفكر الحديث، ومن أجل توفير بيئة ملائمة للشباب وتخدم طموحاتهم، مؤكدا ضرورة الاقتداء بنماذج الشباب الواعية الطموحة والتى دائما تسعى للاجتهاد وتحقيق الذات والارتقاء پبلادهم، فهم نماذج مشرفة للوطن.

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