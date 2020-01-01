«التموين»: ضبط 12 مخالفة عروض وهمية بالأوكازيون الصيفى

أكد المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس لإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، المرور على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، للتأكد من الأسعار المخفضة والحصول على التراخيص والتأكد من وجود فواتير وجودة المنتجات، مشددا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين.وأضاف مخيمر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية تمكنت من تحرير 12 مخالفة منها 7 لمحال تجارية شاركت في الأوكازبون بدون وجود أي مستندات أو تراخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية، و5 مخالفات لعروض وهمية وبدون فواتير ضريبية.وقال، إن أبرز السلع المشاركة في الأوكازيون الصيفي هي الملابس الجاهزة وتمثل المرتبة الأولى، وتليها المنسوجات والأحذية والأثاث والموبيليا والأدوات المنزلية وغيرها من السلع.