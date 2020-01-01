11 ألف طالب وطالبة يمتحنون اللغة العربية للدبلومات الفنية بالإسماعيلية

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه 10953 طالبا وطالبة بالشعب الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية والتعليم المزدوج بشهادة الدبلومات الفنية النظرية نظام الثلاث والخمس سنوات أدوا اليوم السبت امتحان اللغة العربية في 52 لجنة على مستوى المحافظة.وأضاف قبيصي، في بيان، أنه وحتى انتهاء الامتحانات في الساعة الثانية والنصف مساء اليوم، لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحان، مؤكدا أن غرفة العمليات تابعت دخول طلاب الدبلومات إلى اللجان وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأشار إلى أن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، حرص على متابعة الامتحان لحظة بلحظة، مؤكدا حرصه على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للجان على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة لضمان سلامة وأمن الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.