محافظ مطروح يناقش مشروعات مخطط تنفيذها مع ممثلى «إزالة الألغام»

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، مع ممثلي الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تم استعراض الأنشطة والمشروعات التنموية التي قدمتها الأمانة التنفيذية بوزارة التعاون الدولي لصالح ضحايا الألغام وذويهم بجانب التوعية بمخاطر الألغام.وأوضح محافظ مطروح أنه تمت مناقشة المشروعات التنموية المخطط تنفيذها على أرض محافظة مطروح، خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالجهود التي تقدمها وزارة التعاون الدولي مع تأكيد تقديم الدعم لأعمال الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي على أرض محافظة مطروح، خاصة بما ييسر على مصابي الألغام وذويهم.جاء ذلك في إطار الجهود التي توليها الدولة في مجال العمل المضاد للألغام والتنمية المستدامة ومساعدة ضحايا الألغام وذويهم والتوعية بمخاطر الألغام بمتابعة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.