وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته (فيديو)

حرص الفنان وائل جسار على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".ونشر وائل جسار فيديو يضم صورًا مجمعة لها، مصحوبًا بصوته وهو يغني لها أغنية بمناسبة عيد ميلادها، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا أميرة".وائل جسار تزوج من ميريل جسار عام 2005، وأنجب منها مارلين، ووائل جونيور.يُذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "متغبش ثواني" التي طرحها خلال عيد الفطر الماضي، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".