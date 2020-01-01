«الشربيني»: إنشاء مركز شباب لخدمة منطقة جنوب الأحياء بـ6 أكتوبر

كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه جارٍ تنفيذ مركز شباب بمنطقة جنوب الأحياء بالمدينة على مساحة 4.8 فدان، والتي تخدم الإسكان العائلي ومشروع 103،109 التابع لهيئة تعاونيات والإسكان وإسكان المستقبل والشباب 63 والإسكان القومي "ابو الوفا " مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توفير جميع الخدمات بالمدينةوأوضح "رئيس الجهاز" أن المشروع يُعد إضافة كبيرة للمدينة ويوجد بالمبنى الاجتماعى صالات متعددة الأغراض وقاعات لتقديم خدمات وأنشطة رياضية وثقافية لسد فراغ أوقات الشباب في أعمال مفيدة موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كل المنشآت الشبابية والرياضة بجانب أن المركز يتسم بأنه لجميع أفراد الأسرة وهو أكبر ملتقى للعائلات في منطقة جنوب الأحياء بالمدينة.وأضاف "الشربيني" أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية العام الجاري.