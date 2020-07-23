رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البحيرة» تتلقى 53 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

السبت 25/يوليه/2020 - 03:02 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى وموجهة ومحاربة كل أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح، السيسي رئيس الجمهورية، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكل مستحقاتها، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى الخميس 23-7-2020 عدد 53 ألفًا و428 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بـ17 مليونا و11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليونا و500 ألف جنيه.

كما شدد محافظ البحيرة على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أي عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كل الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح أنه جارٍ العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدًا لإصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض وذلك وفقًا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

موضوعات متعلقة

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

تفاصيل موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

في الذكرى الأولي لرحيله.. أبرز 5 أعمال فنية قدمها «الفيشاوي»

صدور ترجمة «مدن مستقبليّة: العمارة والمخيّلة» لـ پول دوبراشتيك

مكتبة الإسكندرية تعرض فيلم «جمال عبدالناصر- الأسطورة والزعيم»

فنون هيئة الكتاب تستعرض مسيرة رائد الفن محمود سعيد