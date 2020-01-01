يمكن التنقل بين عرباتها.. 7 معلومات عن قطارات مترو «النزهة-عدلى منصور»

تدشن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لمترو الأنفاق قطارين جديدين ضمن افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بعدد 6 محطات، من النزهة 1، حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كيلومتر. صباح غد الأحد أمام الجمهور، تسهيلا على الركاب قبل عيد الأضحي.وتستعرض "الدستور"، في السطور التالية مجموعة من أبرز المعلومات عن القطارات الجديدة التي سيتم إطلاقها غدا للعمل في الخط الحديد:- بنظام تكييف هواء عالي السعة.- مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.- مزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.