الأولى إفريقيًا.. جامعة القاهرة تتقدم 34 مركزًا عالميًا (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة المصرية الأولى، اليوم السبت، تقريرًا عن تقدم جامعة القاهرة 34 مركزًا في ترتيب الجامعات على مستوى العالم.وحسب التقرير، حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة بالتصنيف الهولندي "ليدن"، (CWTS Leiden U) لعام 2020، لأفضل جامعات العالم، وذلك باحتلالها المركز الـ308 عالميًا والأول إفريقيًا لأول مرة، ومتصدرة الجامعات المصرية.وتفوقت "القاهرة" على مئات الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية الكبرى من بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم، كما أن التصنيف وضع الجامعة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، وهو ما يعد إنجازًا للجامعات والتعليم العالي المصري.وساهمت جامعة القاهرة في معدل النشر العالمي بعمق وفي القضايا الحيوية التي تؤدي إلى تصدر الأبحاث، وأصبحت ضمن الجامعات المتميزة إقليميًا وعالميًا، وتنوعت أبحاثها في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وعلوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، والرياضيات والهندسة وغيرها.