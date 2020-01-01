313 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 58٫562 حالة.كما أعلنت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت، عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51٫628.وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.