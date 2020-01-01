النمسا تطبق قيودا مشددة على القادمين من 32 دولة

تبدأ النمسا، الإثنين المقبل، تطبيق قيود مشددة على القادمين من 32 دولة تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا وتصنف كدول خطرة.وأكدت وزارة الصحة النمساوية- في بيان اليوم السبت- أنه لن يسمح بالدخول إلى البلاد من 32 دولة أو منطقة تواجه خطر ارتفاع إصابات كورونا، إلا بعد تقديم اختبار "بي سي أر" سلبي أو الحجر الصحي.وأضاف أنه كان من المفترض أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ، أمس الجمعة، لكن نص اللائحة لا يزال يتم فحصه بعناية للتأكد من صحته القانونية، مشيرًا إلى أنه توجد أيضا تعديلات على أحكام الحجر الصحي.