تايلور سويفت تتصدر «تويتر».. ومغردون: «ألبوم فوق النقد»

تصدرت المغنية الأمريكية تايلورسويفت تريند موقع «تويتر» في ساعات قليلة بعد طرح ألبومها "فولكلور"، فلم يكن من المتوقع إصدار الأغنية في مساء يوم الخميس، فكان بمثابة مفاجأة لجمهورها.وأعلنت المغنية عن إصدار الألبوم الثامن لها، الذي يضم 16 أغنية، وتسمى الأغنية المميزة "ذي ليكس"، وحققت أغنية "CARDIGAN" أكثر من 7 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وحظي الألبوم بتفاعل وإعجاب كثير من رواد التواصل الاجتماعي والنقاد والمشاهير وتصدر محركات البحث على "جوجل".وأبدى الممثل "كولتون هاينز" إعجابه الشديد بهذا الألبوم، وتحدى أي شخص أن يأتي بتغريدة تنتقد الألبوم قائلا: "إذا رأيت تغريدة واحدة سلبية فسأرسل لك رحلة طيران لأي مكان تريده"، كما أعلنت الفنانة كاميلا كابيلو عن إعجابها الشديد بالألبوم قائلة: "يا لها من تجربة، ضربتني هذه الكلمات في صدري، هذا عندما تعرف أن كتابة الأغاني حقيقية".كما عبّر جون بيتر، أحد رواد التواصل الاجتماعي، عن إعجابه بالألبوم قائلا: "لم ترنا تايلور سويفت أي شيء ببرامج التواصل الاجتماعي لذا كتبت ألبوما جميلا عاطفيا للغاية".