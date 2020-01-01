بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الدقهلية

اعتمد اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية التي أجراها اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بعد الحركة العامة التي أجراها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن تسكين الضباط وتنقلاتهم بين المحافظات.وتضمنت الحركة تولي العميد عبدالحميد الصيرفي، رئيسا لمباحث التموين، والعقيد هاني أبوليلة، وكيلا لمباحث التموين، والعميد محمد ناصف، رئيسا لقسم وحدة تنفيذ الأحكام، العقيد أحمد النجار، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، المقدم حسام عبدالمنعم، وكيلا للقسم، والعقيد هيثم الدكروري، رئيسا لقسم مباحث الأموال العامة، والعقيد أحمد ذكي رمضان، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب، والمقدم عمرو محسن، رئيسا لقسم المصنفات، والرائد مصطفى موافي، رئيسا لقسم المساعدات الفنية، والرائد عمار الجداوي والرائد محمد أبو النجا، والرائد أحمد رمضان دراز وكلاء للقسم، والرائد محمد فتحي صالح، رئيسا لمباحث المستشفيات.كما تضمنت الحركة الإبقاء على العقيد محمد رفعت منصور، رئيسا لقسم التحريات، والمقدم مصطفى منيسي، وكيلا للقسم، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيسا لمباحث المرور، والرائد محمود اللوي، ونقل المقدم خالد دويدار، لمباحث المرور.وشملت حركة تنقلات رؤساء المباحث تولي المقدم أحمد مروان شبانة، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة، والرائد حمد الطنبولي، رئيسا لمباحث طلخا، والرائد صلاح عودة، رئيسا لمباحث مركز المنزلة، والمقدم عصام القشلان، رئيسا لمباحث دكرنس، والراد ألام عنان، رئيسا لمباحث بني عبيد، والرائد أحمد زين العابدين، رئيسا لمباحث الجمالية، والرائد أحمد يسري، رئيسا لمباحث المطرية.وأبقى في الحركة كل من المقدم محمد مطر، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، المقدم أحمد توفيق، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة، المقدم محمد حسن الأرضي، رئيسا لمباحث شربين، والمقدم أحمد فريد، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت غمر، والرائد عبد الحميد الشوي، رئيسا لمباحث قسم شرطة ميت غمر، والمقدم أحمد سامي الجندي، رئيسا لمباحث الستاموني، والرائد كريم عبدالرازق، رئيسا لمركز شرطة محلة دمنة، والرائد محمد على، رئيسا لمباحث نبروه، والرائد محمد فوزي زيدان، رئيسا لمباحث أجا، والراد يوسف صبري، رئيسا لمباحث بلقاس، الرائد ماجد الشامي، رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة، والرائد إسلام صقر، رئيسا لمباحث السنبلاوين والرائد أحمد ثروت، رئيسا لمباحث مركز شرطة منية النصر، والرائد محمد منصور، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة.