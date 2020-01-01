«كمامة وتباعد اجتماعى».. شروط دخول صالات «الجيم» فى المنيا (فيديو)

قال الدكتور أحمد عمر، مدرس مساعد بكلية تربية رياضية جامعة المنيا، إن عودة صالات الجيم جاءت مع اتباع اشتراطات السلامة والوقاية من أول دخول العملاء وحتى خروجهم.وأوضح الدكتور أحمد عمر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن اشتراطات الوقاية تتضمن قياس الحراراة، والتعقيم الشامل، والالتزام بارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن مدربي الجيم مدربون على مراعاة اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأضاف أحد مسئولي الجيم، أنه في حالة عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات يتم تسليمهم كمامات من إدارة الجيم قبل الدخول.