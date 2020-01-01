«معلمي ملوي»: صرف 50% من تكلفة سفر المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية

أوضح أحمد محمد أحمد، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوى، أن عملية نقل المعلمين المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية تسير على قدم وساق.وأكد رئيس النقابة الفرعية بملوي أنه تم توفير الكمامات الطبية والمطهرات للمعلمين، كما أنه سيتم صرف 50% من إجمالي تكلفة السفر للمعلمين عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية أسوة بزملائهم من معلمي الثانوية العامة.وبدأ، صباح اليوم السبت، تحرك أتوبيسات نقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الدبلومات الفنية من أمام النقابة الفرعية للمعلمين بملوي.