رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أمريكان إنتربرايز»: خطر الحرب بين تركيا واليونان مرتفع

السبت 25/يوليه/2020 - 02:44 م
الباحث الأمريكي مايكل
الباحث الأمريكي مايكل روبين
مروة عنبر
طباعة
أكد الباحث الأمريكي في معهد "أمريكان إنتربرايز"، مايكل روبين، إنه لم يكن هناك أي توافق تركي يوناني في السابق، إلا أن خطر الحرب لم يكن مرتفعًا كما يحدث في الوقت الحالي.

وفي تقارير سابقة، قال "روبين"، إن تركيا واليونان وصلتا إلى حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن تدفع البلدين إلى أقصى حد.

وأضاف في مقال له بمجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، أن هناك خطر متزايد من اصطدام البحرية التركية واليونانية.

المسؤولون اليونانيون قالوا إن جميع الخيارات مطروحة، فيما سارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتوسط بين البلدين.

وتابع "روبين": "لأسباب أيديولوجية واقتصادية وتقدير مبالغ للذات، يسعى أردوغان الآن إلى التراجع عن معاهدة لوزان، ويسعى لاستعادة السيطرة على بعض المناطق العثمانية وتغيير التركيبة السكانية لمناطق خارج حدود تركيا".

وحول الاقتصاد، قال "روبين": "تسعى تركيا لسرقة الموارد من المناطق الاقتصادية الحصرية اليونانية والقبرصية المعترف بها، أما فيما يتعلق بالتقدير المبالغ للذات، فإن أردوغان يريد التغلب على إرث أتاتورك كفائز عسكري".

وأكد "روبين" أن تركيا لا تسعى فقط إلى مراجعة القانون الدولي ولكن أيضا السيطرة المحتملة على موارد مئات الجزر اليونانية في بحر إيجه.

واختتم روبين مقاله قائلا، إنه في حال تقدم أردوغان في شرق المتوسط​​، فقد تحتاج اليونان إلى القتال، وبالتأكيد يجب أن تنظر أثينا في جميع الخيارات على الطاولة، إذا تم تنفيذ هذا السيناريو، يجب ألا تكون الولايات المتحدة محايدة، ولكن يجب أن تعترف بشكل علني بأن تركيا هي المعتدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

تامر حبيب لـ منة شلبي: «بحبك حب محدش عرفه ولا صادفه» (فيديو)

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

في الذكرى الأولي لرحيله.. أبرز 5 أعمال فنية قدمها «الفيشاوي»

صدور ترجمة «مدن مستقبليّة: العمارة والمخيّلة» لـ پول دوبراشتيك

مكتبة الإسكندرية تعرض فيلم «جمال عبدالناصر- الأسطورة والزعيم»

فنون هيئة الكتاب تستعرض مسيرة رائد الفن محمود سعيد