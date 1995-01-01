في الذكرى الأولي لرحيله.. أبرز 5 أعمال فنية قدمها «الفيشاوي»



الفتي الأشقر الجان٬ معبود النساء في الثمانينيات والتسعينيات٬ لفت إليه الأنظار من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" حينما جسد دور الإبن العاق الذي لا يهتم إلا بمصالحه.



توالت أعماله التي ترك من خلالها بصمة لا تمحي من ذاكرة الفن المصري٬ سواء الدراما أو السينما والمسرح، الراحل فاروق الفيشاوي الذي تحل اليوم الذكري الأولي لغيابه عن عالمنا.



مشوار "الفيشاوي" الفنى حافل بالأعمال التي خلدت ذكراه، وفي هذا التقرير نرصد أهم العلامات البارزة في مسيرته. الفتي الأشقر الجان٬ معبود النساء في الثمانينيات والتسعينيات٬ لفت إليه الأنظار من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" حينما جسد دور الإبن العاق الذي لا يهتم إلا بمصالحه.توالت أعماله التي ترك من خلالها بصمة لا تمحي من ذاكرة الفن المصري٬ سواء الدراما أو السينما والمسرح، الراحل فاروق الفيشاوي الذي تحل اليوم الذكري الأولي لغيابه عن عالمنا.مشوار "الفيشاوي" الفنى حافل بالأعمال التي خلدت ذكراه، وفي هذا التقرير نرصد أهم العلامات البارزة في مسيرته.

علي الزيبق

ــ علي الزيبق "روبن هود" المصري

في المسلسل الذي أخرجه إبراهيم الشقنقيري 1985، سيناريو وحوار يسري الجندي٬ قدم فاروق الفيشاوي دور البطل "علي الزيبق" الذي تيتم من صغره بعدما قتل المماليك والده.



يسعي الزيبق لأخذ ثأر والده بل وثأر كل المصريين من حكم المماليك الفاسد، وأعيت حيل الزيبق وملاعيبه العسس وشرطة المماليك وعلي رأسهم "الكلبي" حتي صار الزيبق بطل مصري يسترد حق المصريين الذي نهبه المماليك وحاشيتهم الفاسدة٬ فيما يشبه أسطورة روبن هود الغربية.



تألق الفيشاوي في دور الزيبق وتماهي معه حتي وإنك وأنت تتابع المسلسل ستري الزيبق وليس الفيشاوي٬ وبمعني أدق إقترنت صورة البطل الشعبي علي الزيبق بصورة الفيشاوي. في المسلسل الذي أخرجه إبراهيم الشقنقيري 1985، سيناريو وحوار يسري الجندي٬ قدم فاروق الفيشاوي دور البطل "علي الزيبق" الذي تيتم من صغره بعدما قتل المماليك والده.يسعي الزيبق لأخذ ثأر والده بل وثأر كل المصريين من حكم المماليك الفاسد، وأعيت حيل الزيبق وملاعيبه العسس وشرطة المماليك وعلي رأسهم "الكلبي" حتي صار الزيبق بطل مصري يسترد حق المصريين الذي نهبه المماليك وحاشيتهم الفاسدة٬ فيما يشبه أسطورة روبن هود الغربية.تألق الفيشاوي في دور الزيبق وتماهي معه حتي وإنك وأنت تتابع المسلسل ستري الزيبق وليس الفيشاوي٬ وبمعني أدق إقترنت صورة البطل الشعبي علي الزيبق بصورة الفيشاوي.

الفيشاوي



ــ هل استطاعت "غوايش" أن تجنب حسانين هريدي ميراث الدم والنار؟

في العام التالي ٬ يطل الفيشاوي من خلال شاشة التليفزيون في دور آخر من أهم أعماله الدرامية٬ مسلسل "غوايش" 1986 للمخرج محمد شاكر. في هذا المسلسل يجسد الفيشاوي دور "حسانين هريدي" الإبن الأصغر للعمدة هريدي. وبعكس "معلا قانون" كان حسانين هادئ الطباع حالم٬ كان للتعليم دور في تمرده علي قوانين الثأر.



وفي أحد الموالد يقابل حسانين "غوايش" الفتاة التي تجري وراء لقمة العيش ببيع الحلي الرخيصة للنساء في الموالد. يقع حسانين في حب غوايش وهو الإعصار الذي سيحل به عندما يعلن عن رغبته في الزواج منها٬ خاصة من شقيقه الأكبر معلا قانون. في العام التالي ٬ يطل الفيشاوي من خلال شاشة التليفزيون في دور آخر من أهم أعماله الدرامية٬ مسلسل "غوايش" 1986 للمخرج محمد شاكر. في هذا المسلسل يجسد الفيشاوي دور "حسانين هريدي" الإبن الأصغر للعمدة هريدي. وبعكس "معلا قانون" كان حسانين هادئ الطباع حالم٬ كان للتعليم دور في تمرده علي قوانين الثأر.وفي أحد الموالد يقابل حسانين "غوايش" الفتاة التي تجري وراء لقمة العيش ببيع الحلي الرخيصة للنساء في الموالد. يقع حسانين في حب غوايش وهو الإعصار الذي سيحل به عندما يعلن عن رغبته في الزواج منها٬ خاصة من شقيقه الأكبر معلا قانون.

الأصدقاء

ــ حسن أبو سنة اليساري الحالم في "الأصدقاء"

مع بداية الألفية الجديدة تحديدا في 2002، يتفوق الفيشاوي علي نفسه من جديد٬ مقدما دور "حسن أبو سنة" في مسلسل الأصدقاء، اليساري الحالم الذي دفع سنوات شبابه في السجن فاتورة لأحلامه عن الحق والخير والجمال٬ والعدل الذي طلبه للجميع وليس لنفسه فقط٬ سيقع ضحية لإبنة إقطاعي فاحش الثراء ممن يسمون رجال الأعمال المالتي ناشيونال.



يتزوج أبو سنة من "دينار نعنوع" فيصبح مرمي لسهام أبيها الذي يغذي بداخلها أفكار أن حسن ومن مثله مجرد شغيلة أو تروس صغيرة في ماكينة الحياة العملاقة٬ ولا يمكن لحسن ومن مثله أن يكون سوي هذا الترس الصغير لخدمة من هم أمثال دينار وأبيها٬ حتي تنقلب عليه ويكون هذا أشبه بنهاية لحياته٬ والتي تمثلت في تخليه عن عقله ومنطقه بل وكل المبادئ التي حارب وسجن من أجلها طوال حياته. مع بداية الألفية الجديدة تحديدا في 2002، يتفوق الفيشاوي علي نفسه من جديد٬ مقدما دور "حسن أبو سنة" في مسلسل الأصدقاء، اليساري الحالم الذي دفع سنوات شبابه في السجن فاتورة لأحلامه عن الحق والخير والجمال٬ والعدل الذي طلبه للجميع وليس لنفسه فقط٬ سيقع ضحية لإبنة إقطاعي فاحش الثراء ممن يسمون رجال الأعمال المالتي ناشيونال.يتزوج أبو سنة من "دينار نعنوع" فيصبح مرمي لسهام أبيها الذي يغذي بداخلها أفكار أن حسن ومن مثله مجرد شغيلة أو تروس صغيرة في ماكينة الحياة العملاقة٬ ولا يمكن لحسن ومن مثله أن يكون سوي هذا الترس الصغير لخدمة من هم أمثال دينار وأبيها٬ حتي تنقلب عليه ويكون هذا أشبه بنهاية لحياته٬ والتي تمثلت في تخليه عن عقله ومنطقه بل وكل المبادئ التي حارب وسجن من أجلها طوال حياته.

"كناريا وشركاه

ــ "كناريا وشركاه" عندما يكون المحتال صاحب مبدأ

في العام التالي 2003 يقدم الفيشاوي مسلسل "كناريا وشركاه" عن قصة وسيناريو وحوار لــ أسامة أنور عكاشة ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ. يعود الفيشاوي ليقدم شخصية سيد كناريا الخطاط والرسام القانع بحياته الهادئة وما يتكسبه من مهنته٬ لكن هذا لا يرضي زوجته وتطلعاتها الطبقية الإستهلاكية٬ فتعايره طوال الوقت وتشتكي من الفقر وبأن مهنته ليست بذات جدوي.



لا يتحمل كناريا ضغوط زوجته الشرهة للمال وللجاه٬ في الوقت الذي يغازله أصدقائه بالعمل في تزوير النقود والإستفادة من موهبته في الرسم والخط٬ يقاوم كناريا الإغراءات إلا أنه ينهار في النهاية ويشاركهم في تزوير النقود ومن حظه السيئ يكتشف أمره ويقبض عليه ويسجن. وعقب خروجه من السجن يكتشف أن له ابن لم يكن يعلم عن وجوده شيئا فيبدأ في البحث عنه. في العام التالي 2003 يقدم الفيشاوي مسلسل "كناريا وشركاه" عن قصة وسيناريو وحوار لــ أسامة أنور عكاشة ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ. يعود الفيشاوي ليقدم شخصية سيد كناريا الخطاط والرسام القانع بحياته الهادئة وما يتكسبه من مهنته٬ لكن هذا لا يرضي زوجته وتطلعاتها الطبقية الإستهلاكية٬ فتعايره طوال الوقت وتشتكي من الفقر وبأن مهنته ليست بذات جدوي.لا يتحمل كناريا ضغوط زوجته الشرهة للمال وللجاه٬ في الوقت الذي يغازله أصدقائه بالعمل في تزوير النقود والإستفادة من موهبته في الرسم والخط٬ يقاوم كناريا الإغراءات إلا أنه ينهار في النهاية ويشاركهم في تزوير النقود ومن حظه السيئ يكتشف أمره ويقبض عليه ويسجن. وعقب خروجه من السجن يكتشف أن له ابن لم يكن يعلم عن وجوده شيئا فيبدأ في البحث عنه.

الجراج