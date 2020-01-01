«تحالف حقوق الإنسان» يبدأ جولاته بالمحافظات لمساعدة الجمعيات العضوة

التقت بسمة فؤاد منسقة البرامج بملتقى الحوار برابطة نساء الجنوب وممثلي وقيادات ٣٠ جمعية أهلية بأسوان للتخطيط لخطة عمل في الفترة المقبلة من أجل تكاتف المجتمع المدني للعمل على حل عدة مشكلات تواجه أهالي أسوان والنوبة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المخطط لها لأسوان.واستمعت فؤاد ممثلة التحالف لعدة مقترحات من أعضاء التحالف لتحقيق التنمية المستدامة بأسوان.ومن جهتها الجمعيات الأهلية بأسوان طالبت التحالف بالمساعدة في تدريب الشباب على ريادة الأعمال وتأهيلهم على تطوير وتنظيم وإدارة مشاريع تجارية صغيرة تعمل على تحويل المواد الخام الطبيعية الثرية في أسوان إلى منتج مصنع مما سيعمل على إنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة داخل المحافظة.وزيادة الموارد للمحافظة وتقليل نسبه البطالة، وذلك من خلال استغلال المحاجر بالأساليب العلمية الحديثة والبحث عن محاجر جديدة وتدريب الشباب على تصنيع المواد الخام وتحويلها إلى منتج مصنع مثل الجرانيت والرخام وكثير من الثروات الطبيعية الغنية بها أسوان وكذلك العمل على الاستفادة من الثروة السمكية وتحويلها إلى منتجات يمكن تصديرها