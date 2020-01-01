الريدي رئيسا لمباحث سمسطا.. والخولي لمركز بني سويف

الريدي رئيسا لمباحث سمسطا.. والخولي لمركز بني سويف
السبت 25/يوليه/2020 - 02:38 م
بنى سويف - محمد حفيظطباعة
اعتمد اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم السبت، حركة تنقلات بين عدد من ضباط المباحث بمراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية.
وتضمنت الحركة نقل الرائد أشرف الخولي من رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى رئيس مباحث مركز بني سويف، وتصعيد الرائد حسام الريدي من معاون مركز شرطة سمسطا إلى رئيسا للمباحث، ونقل المقدم أحمد عبدالعظيم من رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف إلى مفتش مباحث الجنوب.
كما تم الإبقاء على رؤساء مباحث ناصر وببا والفشن وشرق النيل وإهناسيا والواسطى والمرور والأموال العامة.
يذكر أن اللواء محمد مراد قد تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف خلفًا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة الأخيرة.
وتضمنت الحركة نقل الرائد أشرف الخولي من رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى رئيس مباحث مركز بني سويف، وتصعيد الرائد حسام الريدي من معاون مركز شرطة سمسطا إلى رئيسا للمباحث، ونقل المقدم أحمد عبدالعظيم من رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف إلى مفتش مباحث الجنوب.
كما تم الإبقاء على رؤساء مباحث ناصر وببا والفشن وشرق النيل وإهناسيا والواسطى والمرور والأموال العامة.
يذكر أن اللواء محمد مراد قد تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف خلفًا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة الأخيرة.