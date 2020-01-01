الريدي رئيسا لمباحث سمسطا.. والخولي لمركز بني سويف

اعتمد اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم السبت، حركة تنقلات بين عدد من ضباط المباحث بمراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية.وتضمنت الحركة نقل الرائد أشرف الخولي من رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى رئيس مباحث مركز بني سويف، وتصعيد الرائد حسام الريدي من معاون مركز شرطة سمسطا إلى رئيسا للمباحث، ونقل المقدم أحمد عبدالعظيم من رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف إلى مفتش مباحث الجنوب.كما تم الإبقاء على رؤساء مباحث ناصر وببا والفشن وشرق النيل وإهناسيا والواسطى والمرور والأموال العامة.يذكر أن اللواء محمد مراد قد تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف خلفًا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة الأخيرة.