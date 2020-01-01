لا شكاوى بانطلاقة امتحانات الدبلومات الفنية فى بورسعيد

ترأس نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم غرفة عمليات امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بديوان المديرية، حيث تابع انتظام سير امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم للامتحانات، مؤكدا أنها سارت بشكل طبيعي، حيث لم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو صعوبات أو تأخير في توزيع الأسئلة على الطلاب، كما لم تتلق المديرية أي بلاغات بوجود اشتباه أو حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكد باهي، في بيان، أن ٤٤١٧ طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وتنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم من خلالها استخدام بوابات التعقيم والكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب وتوزيع الكمامات الطبية وأدوات التعقيم عليهم.وأشار باهي إلى أن إجمالي طلاب شهادة الدبلومات الفنية المقيدين بالمدارس الفنية الصناعية يبلغ ٢٥٦٠ طالبا وطالبة، بينما يبلغ ١٣٦٧ طالبا وطالبة بالمدارس الثانوية التجارية، و١٧٨ طالبا وطالبة بالتعليم الفني الفندقي، و٣١٢ طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي الزراعي، موزعين على ٢١ لجنة على مستوى المحافظة.