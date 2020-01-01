مصرع شخص أسفل منزله بالشرقية أثناء تنقيبه عن الآثار

لقى شخص مصرعه خلال محاولته التنقيب عن الآثار أسفل منزله، حيث انهارت الحفرة عليه ليتوفى بداخلها، وتبين من المعاينة أن الشخص يدعى النبوي محمود عبدالحميد السمالوطي ٤٥ سنة والمقيم بتقسيم سالم علام بقرية الكتيبة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ليلقى مصرعه، ولم تفلح محاولات أهله في إنقاذه.وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير الأمن، تلقى إخطارا من مركز شرطة بلبيس يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية والوحدة المحلية بالكتيبة لمتابعة الحادث خشية انهيار المنزل.وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم سقوطه وحماية ما يجاوره من مرافق ومنازل، كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة.