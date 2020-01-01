أغنية محمد رمضان الجديدة على أكبر شاشة عرض في دبي (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «إنستجرام» فيديو دعائيا لأغنيته «تيك توك» وهي تذاع على أكبر شاشة عرض في دبي مول بالإمارات، حيث يتم ترويج الأغنية هناك بنفس الطريقة التي يجري بها الترويج في أمريكا وعدد من الدول العربية.ويشار إلى أن أغنية "تيك توك" تم طرحها يوم 16 يوليو الماضي، وتخطت نسبة مشاهدتها حاجز الـ7 ملايين، وتعاون فيها مع مطرب الراب الأمريكي سوبر ساكو، ويستعد محمد رمضان لأغنية جديدة مع المطرب الفرنسي بيتر جيمس.