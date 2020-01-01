برلماني: مؤامرات الإرهاب تتحطم أمام وحدة المصريين

ناشد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية، أن يعى ويدرك جيدا الرسائل الواضحة والمخلصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تناولها خلال كلمته التاريخية بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ68 لثورة 23 يونيو عام 1952، موجها التحية والتقدير للرئيس السيسى على صراحته كعادته دائما مع شعبه.وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، أن الرئيس السيسى وضع الشعب المصرى العظيم أمام مسئولياته الكبيرة للحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصرنا الغالية من قوى الشر والظلام والإرهاب، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى بأن هناك أياما تبقى عالقة بالأذهان، حيث إن تاريخ مصر زاخر بالأحداث وأن يوم 23 يوليو من أهم أيامنا وأننا نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة.وقال النائب أمين مسعود، إن التفاف جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لم يأت من فراغ، ولكن جاء من خلال ثقتهم الكبيرة فى سياسات الرئيس داخليا وخارجيا وأنه قائد وطنى مخلص لمصر وشعبها العظيم.