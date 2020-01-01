التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة مع عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بعدما تم ضبط عناصره بمعرفة الأجهزة الأمنية بالجيزة.كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام، عاطليّن- مقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب توصيل الأسلاك".عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (10) وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (الجيزة- الطالبية، دار السلام بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.