دفن سيدة ونجليها لقوا مصرعهم في انهيار منزل بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمه الجزئية، بدفن جثة سيدة وابنيها، لقوا مصرعهم إثر انهيار عقار قديم بمنطقة مصر القديمة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال 3 جثث، وجاري رفع الركام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.