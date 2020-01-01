دفن سيدة ونجليها لقوا مصرعهم في انهيار منزل بمصر القديمة
السبت 25/يوليه/2020 - 01:38 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة مصر القديمه الجزئية، بدفن جثة سيدة وابنيها، لقوا مصرعهم إثر انهيار عقار قديم بمنطقة مصر القديمة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال 3 جثث، وجاري رفع الركام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال 3 جثث، وجاري رفع الركام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.