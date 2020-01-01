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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة سوهاج تشارك فى الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات

السبت 25/يوليه/2020 - 01:37 م
أحمد عزيز
أحمد عزيز
محمود عبد العال
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تشارك جامعة سوهاج في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار "الرياضة سمتنا.. حتى لو جوة بيتنا"، خلال الفترة من 8 إلى 22 أغسطس القادم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن فاعليات الدورة تقام بمناسبة ذكرى احتفالات 30 يونيو2020، وسيتم تنفيذها "أون لاين"، طبقًا للإجراءات الاحترازية المعلن عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الطالب الجامعي.

وأشار عزيز إلى أن هذه الدورة ستكون بمثابة استعدادًا للعودة الآمنة للأنشطة الرياضية تدريجيًا، في ضوء الضوابط الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وسيتم تنفيذها عن طريق تطبيقات فيسبوك وواتس آب وتطبيق زووم.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقات تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد المصرية والطلاب من متحدي الإعاقة، وتشمل عدد من المسابقات وهي الجملة الرياضية، الأسرة الرياضية النشيطة، البرنامج الرياضي التخصصي، الثقافة الرياضية، الكاراتية، الألعاب الإلكترونية، الشطرنج، الرماية بالليزر والسلاح، مضيفًا أن الإدارة العامة لرعاية الشباب ستستمر في استقبال طلبات الاشتراك في المسابقات من الطلاب حتى 28 يوليو الجاري.

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