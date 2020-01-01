جامعة سوهاج تشارك فى الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات

جامعة سوهاج تشارك فى الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات
السبت 25/يوليه/2020 - 01:37 م
محمود عبد العالطباعة
تشارك جامعة سوهاج في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار "الرياضة سمتنا.. حتى لو جوة بيتنا"، خلال الفترة من 8 إلى 22 أغسطس القادم.
وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن فاعليات الدورة تقام بمناسبة ذكرى احتفالات 30 يونيو2020، وسيتم تنفيذها "أون لاين"، طبقًا للإجراءات الاحترازية المعلن عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الطالب الجامعي.
وأشار عزيز إلى أن هذه الدورة ستكون بمثابة استعدادًا للعودة الآمنة للأنشطة الرياضية تدريجيًا، في ضوء الضوابط الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وسيتم تنفيذها عن طريق تطبيقات فيسبوك وواتس آب وتطبيق زووم.
وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقات تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد المصرية والطلاب من متحدي الإعاقة، وتشمل عدد من المسابقات وهي الجملة الرياضية، الأسرة الرياضية النشيطة، البرنامج الرياضي التخصصي، الثقافة الرياضية، الكاراتية، الألعاب الإلكترونية، الشطرنج، الرماية بالليزر والسلاح، مضيفًا أن الإدارة العامة لرعاية الشباب ستستمر في استقبال طلبات الاشتراك في المسابقات من الطلاب حتى 28 يوليو الجاري.
وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن فاعليات الدورة تقام بمناسبة ذكرى احتفالات 30 يونيو2020، وسيتم تنفيذها "أون لاين"، طبقًا للإجراءات الاحترازية المعلن عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الطالب الجامعي.
وأشار عزيز إلى أن هذه الدورة ستكون بمثابة استعدادًا للعودة الآمنة للأنشطة الرياضية تدريجيًا، في ضوء الضوابط الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وسيتم تنفيذها عن طريق تطبيقات فيسبوك وواتس آب وتطبيق زووم.
وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقات تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد المصرية والطلاب من متحدي الإعاقة، وتشمل عدد من المسابقات وهي الجملة الرياضية، الأسرة الرياضية النشيطة، البرنامج الرياضي التخصصي، الثقافة الرياضية، الكاراتية، الألعاب الإلكترونية، الشطرنج، الرماية بالليزر والسلاح، مضيفًا أن الإدارة العامة لرعاية الشباب ستستمر في استقبال طلبات الاشتراك في المسابقات من الطلاب حتى 28 يوليو الجاري.