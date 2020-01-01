«أوقاف بورسعيد» تحقق رقمًا قياسيًا بمبيعات صكوك الأضاحي

حققت مديرية أوقاف بورسعيد رقمًا قياسيًا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف في العام السابق، وقد تم تمييز مكانها في الجدول بنجمة.وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بورسعيد، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.