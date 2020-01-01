بشارة ومدير أمن الإسماعيلية يناقشان آليات تأمين المحافظة

استقبل اللواء أركن حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الجديد، الذي عين خلفا للواء جمال غزالي مدير الأمن الأسبق، وذلك في حضور اللقاء اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والعميد رشاد الغمراوي مدير المباحث.وتأتي زيارة مدير الأمن للمحافظ بمناسبة توليه المنصب الجديد والتشاور مع المحافظ في التنسيقات الأمنية المتعلقة بشؤن المنطقة وآليات التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة من أجل الحفاظ على الاستقرار للوضع الأمني في المحافظة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وخدمة المواطن أولا وأخيرا.وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية على أننا جميعا نعمل جاهدين من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب المحافظة ومواطنيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار الإمكانيات المتاحة واحترام القانون.