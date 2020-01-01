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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المسعود»: الحكومة تعاملت باحترافية مع آثار كورونا على السياحة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:26 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، باستجابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لصناع السياحة بتعديل نسب التشغيل المقررة للمطاعم والكافتيريات والمقاهي السياحية إلى نسبة 50% بدلًا من 25% لعدم ملاءمتها اقتصاديًا لقواعد التشغيل لهذه المنشآت وعدم تحقيقها للحد الأدنى للتوازن بين الإيرادات والمصروفات، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى مواعيد الإغلاق للمنشآت السياحية ومدها لفترة زمنية أخرى بعد العاشرة مساءً وفقًا لطبيعة عمل المنشآت السياحية وإقبال روادها عليها في فترة المساء، وأن مواعيد الغلق في العاشرة مساءً لا تتناسب مع طبيعة التشغيل ولا تحقق موردًاُ أقتصاديًا تستطيع من خلاله تعويض الخسائر المحققة نتيجة الفارق بين المصروفات التى تم ضخها فى تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهي السياحية، والإيرادات المحققة فعليًا.

وقال "المسعود " في بيان أصدره اليوم إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كانت على مستوى المسئولية فى التعاطى مع التكليفات المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة المشكلات المزمنة التى تعرض لها قطاع السياحة بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكدًا أن الحكومة نفذت التكليفات الرئاسية باحترافية.

وأكد النائب محمد المسعود على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الحكومة لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى حتى يتجاوز هذا القطاع الواعد جميع الآثار السلبية لجائحة كورونا واستثمار زيادة نسبة التشغيل مع إعادة تشغيل الفقرات الفنية فى جميع المنشآت السياحية وتطبيقًا لمبدأ المساواة بين المطاعم والكافتيريات داخل القوى والمنتجعات والمنشآت الفندقية أو خارجها.

وناشد النائب محمد المسعود جميع المحافظين والمسؤولين التنفيذيين في المحافظات والمناطق والمدن السياحية والأثرية تطبيق التجربة الناجحة وغير المسبوقة لكل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى التعامل مع صناع ومستثمري قطاع السياحة داخل المحافظين مما جعل تجربتهما تنجح وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى جذب السياحة العالمية للمحافظتين مؤكدًا أن تحقيق المحافظين لدرجة الصفر فى كورونا هو اإجاز تاريخى يحسب للقيادات الناجحة والعمل الجماعى والاحترافى داخل المحافظتين.

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