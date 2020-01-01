«غرفة الأخشاب»: خدمات «الأونلاين» تحقق التواصل مع الصناع

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات عددًا من الندوات "أونلاين"، وذلك في إطار خطة الغرفة لتنظيم تلك الندوات وتقديم خدمات للأعضاء بأسلوب يتناسب مع الظروف الراهنة (كورونا).وعقدت الغرفة أولى ندواتها مع مركز تحديث الصناعة، واستعرضت الندوة الخدمات التقنية التي يقدمها المركز لدعم الشركات، لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة كالتسويق الإلكتروني واللقاءات الأونلاين وما يستلزم ذلك من انشاء مواقع الكترونية وخلافة.كما نظمت الغرفة ندوة أخرى مع بنك التنمية الصناعية الإثنين الماضي وطُرح خلال الندوة الخدمات البنكية والقروض التي يمكن تقديمها للشركات المتوسطة والصغيرة، وقد لاقت استحسان الحضور.ومن المقرر عقد عدد من الندوات خلال الفترة المقبلة تستهلها الغرفة بندوة مع البنك الأهلي في مطلع شهر أغسطس، لاستعراض الخدمات البنكية التي يمكن تقديمها لأعضاء الغرفة، وندوة أخرى فنية حول الاكسسوارات المستخدمة في الصناعة بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية للاطلاع على أحدث التقنيات وطرق التسويق، وندوة ثالثة حول الأخشاب الحديثة وأنواعها وتعريف المجتمع الصناعي بكل جديد في الخامات، بالإضافة إلى ندوات مع كليات الفنون التطبيقية ـ جامعة حلوان، و6 أكتوبر حول موضوعات فنية ترتكز على التصميم لأهميته الكبيرة في هذه الصناعة.من جانبه أكد أحمد حلمي رئيس الغرفة أن تلك الندوات تحقق تواصل مع المجتمع الصناعي لتعريفهم بالخدمات بشكل أونلاين سواء خدمات بنكية أو تسويقية أو تدريبية.وطالب حلمي الصناع بالانضمام والمشاركة بفاعلية في ندوات الغرفة "أون لاين" للاستفادة من المعلومات ومواكبة الأحداث الحالية في مصر وعالميًا.