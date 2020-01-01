نائب: إنجازات «العلمين الجديدة» تؤهلها لتكون المحافظة رقم 28

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإنجازات الكبرى داخل مدينة العلمين الجديدة التى تتم حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفكرة العبقرية فى إنشاء هذه المدينة العالمية تؤهلها لتكون محافظة، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تحويل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى إلى محافظة لتكون المحافظة رقم 28 فى مصر.وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن مدينة العلمين الجديدة ستكون واحدة من أفضل وأهم المدن على مستوى العالم كله، مطالبا الحكومة بتنظيم الرحلات السياحية الداخلية وأيضا الرحلات لسياح العالم لزيارة مدينة العلمين الجديدة والتعرف عن قرب على المشروعات القومية العملاقة داخل هذه المدينة الرائعة، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة ستعمل على إحياء منطقة الساحل الشمالى بأسرها من محافظة الإسكندرية وحتى منطقة السلوم.وطالب المهندس محمد فرج عامر، الحكومة، باستغلال منطقة الساحل الشمالى فى إنشاء عدد من المناطق الصناعية لاستغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية داخل هذه المنطقة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية التصديرية والصناعات الطبية وغيرها من الصناعات الأخرى، مؤكدا أن هذه المنطقة ستكون مؤهلة لتغيير التركيبة السكانية داخل مصر، نظرا لأنها منطقة واعدة وبكر وقادرة على توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية وجذب السكان من الوادى والدلتا إليها.كما طالب المهندس محمد فرج عامر، بإعطاء أولوية قصوى لتوسعة بعض المسافات الضيقة على الطريق الساحلى من محافظة الإسكندرية حتى محافظة مطروح.