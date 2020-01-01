برلماني: لقاء السراج وآل ثاني يؤكد ضلوع قطر في الإرهاب بليبيا

أكد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا، أن اللقاء الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته فائز السراج مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة التركية أنقرة، لبحث التصعيد العسكري في الأراضي الليبية ومحاولة الحصول على دعم في ظل ما تعانيه حكومة الوفاق من عزلة دولية، إنما هو دليل قاطع على ضلوع النظام القطري بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد مع النظام التركي بقيادة سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان في جميع الجرائم الإرهابية التي تتم داخل ليبيا.وقال الجندي، في بيان اليوم، إن الزيارة المفاجئة لفائز السراج لتركيا ومعه عدد من المسؤولين، هدفها فك العزلة السياسية والدبلوماسية التي تعاني منها حكومة الوفاق والنظام التركي، مؤكدا أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن قطر تقوم بتقديم الدعم المالي الكبير لتركيا لتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الأراضي الليبية وتوفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتنظيمات إرهابية ومرتزقة يتم نقلهم برحلات جوية مدنية عبر طائرات تتبع شخصيات تدعمها قطر وأبرزها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، أحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة.وأكد النائب، أن تركيا وقطر وحكومة الوفاق مثلث الشر في ليبيا الذي يتولى عملية تمويل وتهريب الإرهابيين المطلوبين دوليًا ونقل عدد من المرتزقة السوريين من مدينة إدلب السورية إلى مدينتي مصراتة وطرابلس، وهو ما يهدد بتعقيد المشهد الليبي وتحويل السيناريو الراهن إلى السيناريو السوري، مطالبا المجتمع الدولي بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التحرك لإنقاذ الليبيين من الأوضاع الماساوية داخل ليبيا.كما طالب النائب مصطفى الجندى بتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر وتميم بن حمد، إلى المحاكمة السريعة والعاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدا أن اتخاذ هذه الخطوة ستنهي أحلام ومحاولات الدكتاتور أردوغان بإعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية من جديد وسيقضي على ظاهرة الإرهاب الأسود.