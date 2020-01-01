عميد «السمع والكلام»: فحص 670 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس (فيديو)

كشف الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال، تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، موضحًا أنها بدأت في شهر سبتمبر الماضي.وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن المبادرة تهدف لاكتشاف مشاكل السمع عند الأطفال بشكل مبكر حتى يتم معالجتهم، حيث تم المسح على 670 ألف طفل على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أن المبادرة تجرى فى 1350 وحدة على مستوى الجمهورية والفحص يتم على الأطفال في أول شهر من تاريخ الولادة، مضيفًا أنه في حالة اكتشاف مشاكل سمعية لدى الأطفال يتم تحويلهم إلى مستشفى الإحالة، والتي يبلغ عددهم 20 مستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة.وأوضح عميد معهد السمع والكلام، أن مستشفيات الإحالة تقوم بعمل فحوصات زيادة للأطفال حتى يتم اكتشاف المشاكل الحقيقية للسمع ومعالجتها فورا سواء بالجراحة أو العلاج.