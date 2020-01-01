نائب: العلمين الجديدة أيقونة البحر المتوسط وإنجاز تاريخي للسيسي

أكد النائب السكندرى محمد الكوراني عضو مجلس النواب، أن ما يتم حاليًا داخل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي يؤكد أن هذه المدينة ستكون أيقونة البحر المتوسط وسيسجل التاريخ ما تم في هذه المدينة الساحرة كإنجاز تاريخي كبير يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل الأول في إنجاز هذه المدينة المتكاملة والتى ستغير وجه الحياة التنموية والشاملة والسياحية والترفيهية داخل منطقة البحر المتوسط بأسرها.وأشاد "الكوراني" في بيان له أصدره اليوم، بتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال تفقده لمدينة العلمين الجديدة التى أكد فيها على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة وبأعلى جودة وتأكيده أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون مقصدًا للسياحة المحلية والعالمية، وستكون من العلامات البارزة على شاطئ البحر المتوسط.وكان الدكتور عاصم الجزار قد استهل ومرافقوه زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التي يجري تنفيذها (تضم 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا)، وتم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها والمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقًا صغيرًا وعددًا من المحال، حيث تخطت نسبة التنفيذ 85 %، وأصبحت جاهزة للتشغيل، والطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، والذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به كما تفقد نموذجا مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكنى تجارى بالمنطقة الشاطئية، بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات)، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد كبارى البواغيز الجارى تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، وتخطت نسبة التنفيذ أكثر من 90 %، بجانب تفقد الحي اللاتيني، على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، وتخطت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 55 % من الأعمال الخرسانية للعمارات.واختتم وزير الإسكان، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ بالأعمال الخرسانية أكثر من 60 %، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات.